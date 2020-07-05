Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол на 67-й минуте забил Денис Макаров.
"Игра очень тяжелая, несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом. Я не готов сейчас рассуждать о качестве игры, но готов говорить, что мы показали характер и взяли три очка, которые могут быть судьбоносными", - цитирует Слуцкого Sport24.
Ранее сообщалось, что из-за несколько случаев заражения коронавирусом "Оренбургу" может быть засчитано очередное техническое поражение. Однако Роспотребнадзор разрешил проведение встречи. "Оренбург" не взял на матч с "Рубином" ряд футболистов, и в запасе команды было всего 4 игрока.
Слуцкий: мы показали характер и взяли три очка
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Оренбургом" в 26-м туре чемпионата России.
Фото: "Бизнес Online"
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