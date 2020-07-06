"Зенит" в матче 26-го тура чемпионата России на выезде обыграл "Краснодар" 4:2 и досрочно стал чемпионом страны.
"Те двадцать минут, которые были посвящены приветствию команды… ну да, не всегда заверяли дистанцию. Поскольку это было особое событие, как прилет команды чемпиона.
Санкции? Мы о плохом не думаем, поэтому мы продолжаем работать в строгом режиме. Команда продолжает исполнять все требования, а лишать людей праздника — было бы несправедливо", - цитирует Медведева Sport24.
Сегодня стало известно, что 11 болельщиков петербургской команды было задержаны за жжение файеров на встрече команды.
В следующем туре команда Сергея Семака на своем поле примет "Сочи". После матча "Зениту" вручат кубок.
"Лишать людей праздника было бы несправедливо". Медведев - о встрече "Зенита" с фанатами в аэропорту
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации со встречей с фанатами команды в аэропорту.
Фото: РИА "Новости"
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