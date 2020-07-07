Сегодня стало известно, что аргентинский "Сан-Лоренсо" отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего. Сообщалось, что ЦСКА был готов заплатить 8 миллионов евро за 90% прав на футболиста.
"Сан-Лоренсо" отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда, но это только первое предложение.
Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе", - приводит слова агента Sport24.
Текущий контракт Гайча с "Сан-Лоренсо" истекает летом следующего года. Форвард в нынешнем сезоне чемпионата Аргентины провел 12 матчей и забил 5 голов.
Агент Гайча рассказал о желании форварда перейти в ЦСКА
Представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча агент Матиас Фавано прокомментировал интерес московского ЦСКА к его клиенту.
Фото: Forzaitalianfootball
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