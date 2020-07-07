Напомним, что сегодня свой пост покинул генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. Ранее именно он пригласил в московский клуб немецкого тренера Доменико Тедеско.
"Я могу вернуться в "Спартак"? Это фантазии. Я сосредоточен на грядущих матчах. У меня действующий контракт с AEK, он рассчитан и на следующий год. У меня есть другие проблемы, касающиеся будущих игр, на них я сосредоточен.
Никто из российской команды не связался со мной", - приводит слова Карреры Gazzetta.gr.
После 26 туров "Спартак" занимает седьмое место в чемпионате России. При Каррере "Спартак" стал чемпионом по итогам сезона 2016/2017.
Каррера: "Спартак" со мной не связывался
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, опроверг слухи о том, что он может вернуться в московский клуб.
Фото: Getty Images
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