"Генитальный директор". Актер Назаров посвятил стих Дзюбе, Азмуну и Медведеву
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, который является давним поклонником "Спартака", выложил в свой инстаграм видео, в котором прочел стих своего сочинения.
В своем произведении Назаров упомянул нападающих "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна, а также гендиректора клуба Александра Медведева. Актер в шутливой форме высказался на тему инцидента в чемпионской раздевалке петербуржцев, а также вспомнил слова Медведева, сказанные по этому поводу.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!