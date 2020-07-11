Аджоев: не будем недооценивать "Тамбов". Они дважды в сезоне обыграли "Спартак"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился эмоциями после победы над "Тамбовом" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: myslo.ru
- Набрали важнейшие три очка. Конечно, было принципиально выиграть сегодня. Всё-таки заключительная домашняя встреча в нынешнем чемпионате, нужно было выиграть.

Не будем недооценивать "Тамбов". Это серьёзный соперник, который отчаянно борется за сохранение места в РПЛ. Они дважды в сезоне обыграли "Спартак", - цитирует Аджоева Чемпионат.

На 19 минуте в ворота гостей Владиславом Пантелеевым был реализован пенальти. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.

Сравнять счет тамбовчанам удалось на 55-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Однако "Арсенал" снова вышел вперед на 84-й минуте, Евгений Луценко забил в шестом мачте подряд и установил итоговый счет - 2:1. Форвард туляков был признан лучшим игроком матча.

В турнирной таблице "Арсенал" теперь занимает 8-е место, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-я строчка таблицы.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аджоев Арсенал Тула Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тихонов: нельзя сказать, что "Тамбов" по делу проиграл
Аджоев: не будем недооценивать "Тамбов". Они дважды в сезоне обыграли "Спартак"
"Нужно, чтобы все были в строю к матчу против "Спартака". Семак - о составе на игру с "Ахматом"
Зобнин и Соболев в стартовом составе "Спартака" на матч с "Сочи" 6
Зинченко и Отаменди могут быть обменены на Кулибали 2
Луценко: если я близко к лучшему бомбардиру, значит, надо стремиться к этому 1
Луценко проводит великий сезон. Его 15-й гол спас "Арсенал" от вылета
Подпалый: не планировали так играть. Но была задача сыграть на результат
Первушин: неприятный отрезок у нас после пандемии, никак не можем вырулить
Титов: печально все в "Спартаке". Тедеско не очень владеет ситуацией 6
Смолов не сыграет с "Осасуной"
Луценко забил в шестом матче подряд и принес победу "Арсеналу" в игре с "Тамбовом" 11
"Норвич Сити" разгромно проиграл "Вест Хэму" и досрочно вылетел из АПЛ
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Шунин подарит перчатки и бутсы вратарю, в которого ударила молния 1
Дзюбы и Азмуна нет в заявке на матч "Ахмата" и "Зенита". Малком в запасе 14
Смолов остался в запасе "Сельты" на матч с "Осасуной" 1
Первушин: физическое состояние команды оставляет желать лучшего
Подпалый: за неделю - три игры, сложно восстанавливаться, поэтому мы попали в яму
"Челси" поздравил с прибытием в клуб Зиеша
Семин посетит матч "Сочи" и "Спартака". Это второй визит тренера на игру красно-белых 12
Источник: Карпин и руководство "Ростова" покинут клуб 24
Дзюба может продолжить карьеру в "Фенербахче" 15
Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака 15
Контракт Абрахама с "Челси" был автоматически продлен до 2023 года
Защитник "Ахмата" Вилькер перенес операцию и пропустит более двух месяцев
"Арсенал" и "Тамбов" определились с составами на матч 28-го тура РПЛ
"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Сочи" в Адлере (видео) 2
Названа зарплата Дибалы по новому контракту с "Ювентусом"
Алли пропустит матч с "Арсеналом"
Все новости