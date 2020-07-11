- Набрали важнейшие три очка. Конечно, было принципиально выиграть сегодня. Всё-таки заключительная домашняя встреча в нынешнем чемпионате, нужно было выиграть.
Не будем недооценивать "Тамбов". Это серьёзный соперник, который отчаянно борется за сохранение места в РПЛ. Они дважды в сезоне обыграли "Спартак", - цитирует Аджоева Чемпионат.
На 19 минуте в ворота гостей Владиславом Пантелеевым был реализован пенальти. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Сравнять счет тамбовчанам удалось на 55-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Однако "Арсенал" снова вышел вперед на 84-й минуте, Евгений Луценко забил в шестом мачте подряд и установил итоговый счет - 2:1. Форвард туляков был признан лучшим игроком матча.
В турнирной таблице "Арсенал" теперь занимает 8-е место, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Аджоев: не будем недооценивать "Тамбов". Они дважды в сезоне обыграли "Спартак"
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился эмоциями после победы над "Тамбовом" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: myslo.ru
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