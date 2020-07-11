Аджоев: не будем недооценивать "Тамбов". Они дважды в сезоне обыграли "Спартак"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился эмоциями после победы над "Тамбовом" в матче 28-го тура РПЛ.

Фото: myslo.ru