Лунев привез гол и травмировался, Вилков опять против "Зенита" - он нужен в полуфинале "Спартаку"

Грубейшая ошибка Лунева - расслабленность или старые проблемы?
Матч для "Зенита", можно сказать, начался практически сразу с 0:1. Уже на 6-й минуте Лунев феерично ошибся в собственной штрафной и подарил гол "Ахмату". Вполне возможно, что истинная причина случившейся оплошности кроется в банальной расслабленности после оформления титула и после праздничных мероприятий по этому поводу. Но как не вспомнить, что вратарь питерского клуба уже первый раз в этом сезоне столь грубо косячит.
На старте сезона Лунев сначала не с лучшей стороны отличился в матче за суперкубок против "Локомотива" - Смолов и Миранчук без сопротивления вратаря поражали ближний угол, а "Зенит" из-за этого упустил трофей. Затем Андрей подарил гол "Тамбову" в игре первого тура - благо, что в тот раз забили Ерохин и Дзюба, и "питерцы" все-таки выиграли. Следующая результативная ошибка голкипера случилась в конце сентября и вновь во встрече с "Локомотивом". Лунев пропустил после вполне берущегося дальнего удара Крыховяка, а "сине-бело-голубые" проиграли 0:1.
Еще один эпизод произошел несколькими днями позже - Андрей пропустил весьма не обязательный гол в лигочемпионской игре с "Бенфикой". Да, "Зенит" тогда победил 3:1, но после этого Семак не ставил Лунева до конца первой части сезона. По официальной версии, правда, тренерский штаб предоставил вратарю возможность полноценно вылечиться от хронической травмы плеча. Периодически повторяющиеся ошибки Лунева, в общем говоря, факт, о котором он сегодня нам напомнил. Но сейчас, конечно, думать придется не об этом, а о том, насколько серьезна травма, которую он получил в конце матча. Желаем Андрею скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
Ригони - сегодня получил красную, но от его возвращения "Зенит" все равно в плюсе
Аргентинский полузащитник, как вы помните, с сентября по февраль находился в аренде в "Сампдории". От его прибытия в Санкт-Петербург на оставшуюся часть сезона вряд ли можно было ожидать чего-то невероятного. Семак нечасто прибегал к услугам Ригони, выпуская его в основном на замену за несколько минут до конца матчей. Однако надо отдать должное Эмилиано - пользу команде он принес.
Да, в Грозном он абсолютно заслуженно получил две желтые карточки и был удален с поля еще в первом тайме. Поднимать ногу на уровень головы Иванова и бить шипами по Глушакова - этого делать точно не стоило. Но нужно помнить, что именно Ригони на последних минутах добыл для "Зенита" важнейшую победу в Нижнем Новгороде над "Тамбовом". И он же сыграл важную роль в выходе питерского клуба в полуфинал Кубка России. В четвертьфинале против все того же "Ахмата" Эмилиано сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.
Вилков во втором матче подряд принимает решения не в пользу "Зенита". Что происходит?!
Вокруг арбитра из Нижнего Новгорода, как известно, на просторах интернета слагается много шуток в отношении его работы на играх "Зенита". Но в последнее время происходит что-то странное. Все началось еще в матче 25-го тура, когда питерский клуб играл в гостях с "Тамбовом". За несколько минут до конца основного времени Вилков в неоднозначной ситуации назначил пенальти в ворота команда Семака, который уверенно реализовал Чуперка. Тогда победу для "Зенита", как мы уже говорили выше, спас Ригони.
Сегодня же Вилков принял еще несколько решений не в пользу действующего чемпиона. В первом тайме он показал две желтые карточки все тому же Ригони и оставил "Зенит" в меньшинстве почти на час игры. Удаление, правда, пожалуй, больше по делу, чем не заслуженное. А вот во второй половине игры случился уже более громкий эпизод - нижегородский рефери за грубейшую игру Исмаэла против Оздоева показал игроку "Ахмата" только желтую карточку. Удивительное решение, если быть честным. Что ж, после такой смены вектора от господина Вилкова "Спартак", кажется, вполне будет не против, если именно этот арбитр получит назначение на предстоящий кубковый полуфинал.
Ротация Семака, первый гол Иванова в сезоне, результативная ошибка Глушакова
После завоевания чемпионства оставшиеся матчи не имеют для "Зенита" никакого турнирного значения. Фактически вся их суть сводится к тому, чтобы в хорошей форме подойти к полуфиналу Кубка России. И удивления от стартового состава питерского клуба быть просто не может. Вполне логично, что Семак дает отдых своим лидерам. В заявке на игру в Грозном не было Ракицкого, Ивановича, Барриоса, Азмуна, Дзюбы, а свой шанс проявить себя получили молодые Мусаев и Прохин.
С ротационной версией "Зенит" "Ахмату" удалось провести вполне неплохой матч. Игра была равна, но не в плохом смысле этой фразы. Возможно, опасных моментов было не так много, как хотелось, но за борьбой команд было увлекательно следить. Интересно, что удаление Ригони в итоге практически не отразилось на ходе встречи. По ходу второго тайма вообще можно было запросто забыть, что на поле нет одного игрока.
Кстати говоря, в первой половине встречи еще при равных составах случилось два знаковых эпизода. Иванов забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Мы чаще отмечаем классную игру Олега в подыгрыше и его важную роль при развитии атак, а сегодня есть повод отметить и его результативное действие. А вот в отношении Глушакова, наоборот, есть повод для критики. Денис традиционно выполнил большой объем работы, но именно его неточная передача на своей половине поля дала старт голевой атаке "Зенита". И эта ошибка в числе прочего лишила "Ахмат" преимущества в счете и важнейших 2 очков.
Фото: Официальный твиттер ФК "Ахмат", Официальный сайт ФК "Зенит", кадр из трансляции Матч ТВ
Лунев привез гол и травмировался, Вилков опять против "Зенита" - он нужен в полуфинале "Спартаку"
Семак дал отдохнуть лидерам, Иванов забил свой первый гол в сезоне, Глушаков начал голевую атаку "Зенита", а Ригони еще в первом тайме увидел перед собой красную карточку.
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