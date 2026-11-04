"Ленинградец" проиграл по пенальти "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России

"Ленинградец" уступил "СКА-Хабаровску" в 6-м раунде Пути регионов Кубка России (1:1, 3:4 - пенальти).

Фото: телеграм-канал Кубка России

Полузащитник Игорь Школик вывел гостей вперед на 19-й минуте игры. На 37-й минуте нападающий Дмитрий Яковлев сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.



В серии пенальти сильнее оказались хабаровчане, а команда из Ленинградсклй области покидает турнир.



Кубок России



Путь регионов. Раунд 6



Голы: Яковлев, 37 (пен) - Школик, 19.



"Ленинградец": Смирнов, Николаев (Киселёв, 62), Калугин (Кудрявцев, 46), Исаев (Макаров, 81), Максецов, Кенфак (Морозов, 62), Зарыпбеков, Яковлев, Бачинский, Родин, Кулишев (Никитин, 71).



"СКА-Хабаровск": Ботнарь, Гребенкин, Чирков, Фомин (Маркитесов, 46, Савичев, 66), Ужгин (Багиев, 66), Мосин (Моцпан, 46), Блиев (Горелишвили, 81), Школик, Борисов, Алиев, Брагин.



Предупреждения: Кулишев, 33, Калугин, 45+2, Николаев, 54, Бачинский, 85, Багиев, 90+4.

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СКА-Хабаровск