Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Ленинградец
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
СКА-ХабаровскЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

"Ленинградец" проиграл по пенальти "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России

"Ленинградец" уступил "СКА-Хабаровску" в 6-м раунде Пути регионов Кубка России (1:1, 3:4 - пенальти).
Фото: телеграм-канал Кубка России
Полузащитник Игорь Школик вывел гостей вперед на 19-й минуте игры. На 37-й минуте нападающий Дмитрий Яковлев сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.

В серии пенальти сильнее оказались хабаровчане, а команда из Ленинградсклй области покидает турнир.

Кубок России

Путь регионов. Раунд 6

Голы: Яковлев, 37 (пен) - Школик, 19.

"Ленинградец": Смирнов, Николаев (Киселёв, 62), Калугин (Кудрявцев, 46), Исаев (Макаров, 81), Максецов, Кенфак (Морозов, 62), Зарыпбеков, Яковлев, Бачинский, Родин, Кулишев (Никитин, 71).

"СКА-Хабаровск": Ботнарь, Гребенкин, Чирков, Фомин (Маркитесов, 46, Савичев, 66), Ужгин (Багиев, 66), Мосин (Моцпан, 46), Блиев (Горелишвили, 81), Школик, Борисов, Алиев, Брагин.

Предупреждения: Кулишев, 33, Калугин, 45+2, Николаев, 54, Бачинский, 85, Багиев, 90+4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится