Ранее на этом посту работал Шамиль Газизов. Он перешел в московский "Спартак". О назначении Газизова на должность генерального директора красно-белых было объявлено 10 июля. На этом посту он сменил Томаса Цорна.
"Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице. У уфимцев 37 очков.
Источник: ТАСС
"Уфа" объявила имя временно исполняющего обязанности нового гендиректора
"Уфа" назначила бывшего исполнительного директора Рината Шайбекова временно исполняющим обязанности генерального директора клуба.
Фото: Sports.ru
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