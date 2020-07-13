Напомним, что после матча "Зенита" с "Краснодаром" в 26 туре РПЛ в сети стал вирусным видеоролик, где игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев, комментируя этот момент, заявил, что футболисты показывали, что будет со "Спартаком" в Кубке России.
Красно-белые подали по этому поводу жалобу в РФС.
- Не вижу оправданий циничному поведению Артёма Дзюбы и Александра Медведева. Для меня это унизительные вещи. Ведь вряд ли кто-то из них рискнет показать такое своим детям. К сожалению, мы живем в такое время. И это мои принципы, я негативно реагирую на такое. Можно простить даже недалекость ума Дзюбы и отсутствие у него нравственности, но оправдывать всё это…
Нормальная реакция людей на произошедшее будет намного жестче, чем какое-либо решение РФС, - приводит слова Бышовца РИА Новости.
"Не вижу оправданий циничному поведению Дзюбы". Бышовец - о том, что произошло в раздевалке "Зенита"
Бывший наставник "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу поведения форвардов "Зенита" Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, которые сымитировали половой акт в раздевалке после победы в матче с "Краснодаром" (4:2).
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