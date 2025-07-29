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Тедеев - о лимите на легионеров: я против искусственных мер, всё познаётся в конкуренции

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался на тему нового лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Акрон"
«Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и в целом российским игрокам. Все всегда познается в конкуренции. То, что надо было до сегодняшнего дня максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола - это факт», - цитирует Тедеева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что лимит на легионеров может быть изменён. В заявку команды смогут попасть до десяти иностранных игроков, а на поле одновременно находиться - шесть или семь.

По итогам двух матчей в активе «Акрона» четыре очка. В первом туре подопечные Тедеева сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а во втором разгромили «Сочи» со счетом 4:0. Команда из Тольятти располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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