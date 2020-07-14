Черчесов рассказал, каким автомобилем он пользуется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем автомобиле.
Фото: General Motors Russia
- Лучший транспорт для города, для дальних поездок, для передвижения за границей? Для меня всегда предпочтительнее была большая машина, в которой удобно ехать и которая, например, в Москве превращается в твой мини-офис. У меня уже давно Cadillac Escalade, в нем мне комфортно, - цитирует Черчесова Матч ТВ.

Станислав Черчесов возглавляет сборную страны с 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, а также прошла квалификацию на Евро-2020.

С сентября по ноябрь текущего года пройдут матчи в рамках Лиги наций. В соперниках у россиян Венгрия, Сербия и Турция.


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Теги: Черчесов
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