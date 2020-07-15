Уткин высказался о возможном назначении тренера на пост наставника московского "Спартака". Слухи о назначении Бердыева вновь возникли после того, как гендиректором "Спартака" стал Шамиль Газизов.
"не кажется, что именно сейчас Бердыев мог бы быть очень и очень лакомым куском, в том числе и для "Спартака". Поскольку это тренер с ценностями и идеологией. Бердыев – это вовсе не выстраиватель какой-то абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Это человек, который играет по средствам. А Газизов – это менеджер, который живёт по средствам. Честно говоря, я думаю, что они в каком-то смысле буквально созданы друг для", - сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Газизов в "Спартаке" сменил Томаса Цорна, который ранее был уволен с поста гендиректора. По слухам, владелец москвичей Леонид Федун был недоволен трансферной кампанией Цорна.
Уткин: я думаю, что Газизов и Бердыев в каком-то смысле буквально созданы друг для друга
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о Курбане Бердыеве.
Фото: Sportbox
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