"Зенит" уже обеспечил себе чемпионский титул в РПЛ. В 26-м туре питерцы обыграли "Краснодар" со счётом 4:2, гарантировав себе золотые медали. "Оренбург" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.
"Зенит" - "Оренбург": команды назвали стартовые составы на матч
Сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч 29-го тура РПЛ. "Зенит" будет принимать "Оренбург".
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на эту встречу.
"Зенит" уже обеспечил себе чемпионский титул в РПЛ. В 26-м туре питерцы обыграли "Краснодар" со счётом 4:2, гарантировав себе золотые медали. "Оренбург" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.
"Зенит" уже обеспечил себе чемпионский титул в РПЛ. В 26-м туре питерцы обыграли "Краснодар" со счётом 4:2, гарантировав себе золотые медали. "Оренбург" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.
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