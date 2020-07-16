Как сообщает Footmercato, 26-летним футболистом интересуются "Локомотив" и "Ростов". В свою очередь "Ланс" не хочет расставаться с футболистом, но согласится вступить в переговоры. Предполагается, что за защитника французы попросят около 1 млн евро.
"Ланс" в настоящее время выступает в Лиге 2. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате страны и забил два мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
"Локомотив" и "Ростов" интересуются защитником французского "Ланса"
Защитник "Ланса" Александар Радованович попал в сферу интересов сразу двух клубов РПЛ.
Фото: La Voix du Nord
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