Анзор Кавазашвили рассказал о звонках Александра Бубнова, в которых бывший футболист сначала представился менеджером автомобильного салона и хотел подарить Анзору машину, а затем заявлял, что он задержан и просил Кавазашвили забрать его из тюрьмы.
"У него крыша поехала. Что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез". Кавазашвили - о Бубнове
- Я связался с Константином Клещёвым, журналистом, который выпускал с Сашей его книгу: "Анзор Амберкович, не принимайте этот разговор близко к сердцу. Я разговаривал с его супругой Зоей, и она мне сказала, что он не полностью здоров".
Я лишь хотел помочь. Если я как-то обидел Зоеньку своим выступлением, то приношу глубочайшие извинения, - цитирует Кавазашвили Чемпионат.
Ранее стало известно, что супруга Александра Бубнова Зоя отреагировала на историю Кавазашвили. Она пожелала экс-спартаковцу здоровья и отказалась от каких-либо дальнейших комментариев.
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах со здоровьем у Александра
Экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал, откуда ему стало известно о проблемах с психикой у футбольного эксперта Александра Бубнова.
Фото: greekmos.ru
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