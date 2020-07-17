- Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если "Зенит" сыграет в свою игру – ничего "Спартак" не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Мало что "Спартак" сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести, - цитирует Широкова "Радио Зенит".
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.
"Зенит" досрочно стал чемпионом в РПЛ. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
"Если "Зенит" сыграет в свою игру - ничего "Спартак" не противопоставит". Широков - о полуфинале КР
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков ответил на вопрос, что может противопоставить "Спартак" сине-бело-голубым в полуфинальном матче Кубка России.
Фото: РИА Новости
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