Президент клуба Леонид Федун выделил генеральному директору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы. При этом перед менеджером стоит задача продать одного из лидеров команды.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В нынешнем сезоне РПЛ москвичам осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Источник: Федун выделил на трансферы 40-50 млн евро и поставил задачу продать ведущего игрока
"Спартак" планирует продуктивно поработать в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Уфа"
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