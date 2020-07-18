Хачатурянц - о "Спартаке": это несоответствие между ожиданиями и результатами

В новых «Инсайдерах» Ашот Хачатурянц — глава судейского комитета РФС — рассказал о том, почему решил пойти в самую критикуемую структуру футбола, почему фанаты «Спартака» не довольны судейством и как проверяли Лапочкина на беспристрастность.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 18, 2020
? Сегодня в 21:05 на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/vFF1f6Z5Oj
- "Спартак" - это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных. Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами, - сказал Хачатурянц в программе "Инсайдеры" на Матч ТВ.
Ранее в другом анонсе, который выложил журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале, Хачатурянц сказал, что опасается мелких судейских ошибок, которые позволят общественности трактовать эпизоды неоднозначно. Ашот призвал насладиться с "Зенитом", а не заострять внимания на околофутбольные составляющие.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В нынешнем сезоне РПЛ москвичам осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.