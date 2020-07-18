Хачатурянц - о "Спартаке": это несоответствие между ожиданиями и результатами

В новых «Инсайдерах» Ашот Хачатурянц — глава судейского комитета РФС — рассказал о том, почему решил пойти в самую критикуемую структуру футбола, почему фанаты «Спартака» не довольны судейством и как проверяли Лапочкина на беспристрастность.



? Сегодня в 21:05 на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/vFF1f6Z5Oj