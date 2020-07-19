Газизов: на сегодняшний момент ошибки идут в сторону "Зенита". Сдерживаюсь, потому что уважаю соперника

Петербургский клуб обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал турнира, где встретится с "Химками".
В составе московской команды единственный мяч забил Александр Соболев. У "Зенита" отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.
"На сегодняшний момент ошибки идут в сторону "Зенита". Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды.
У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника", - цитирует Газизова Sport24.
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Фото: Чемпионат
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