Журналист Методи Шуманов сообщает, что "Левски" согласился продать форварда, однако название нового клуба игрока содержится в секрете. Ранее сообщалось, что в услугах Роберты заинтересованы "Легия", "Лудогорец", "Галатасарай" и московский "Локомотив".
Таким образом возможен переход 22-летнего нападающего в российский клуб.
В текущем сезоне нападающий провёл в чемпионате Болгарии 19 матчей и забил 11 голов.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 млн евро.
"Левски" договорился о продаже Роберты, которым интересовался "Локомотив"
Стало известно, что болгарский "Левски" принял предложение о продаже нападающего Найджела Роберты.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!