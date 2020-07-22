- Я с большим вниманием слушаю то, что сейчас говорят о своей команде болельщики "Зенита" и его руководители. Они говорят о рекордном отрыве, о феноменальной убедительности победы, о рекорде голов для тандема форвардов, который установили Дзюба и Азмун. Друзья мои, это обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший "Зенит" за новейшие времена. Худшего и слабейшего "Зенита" просто не бывало. При Манчини команда, возможно, играла слабее, но это была тренерская проблема – команда могла делать лучше, поэтому Манчини и был уволен. А вот эта команда на своём пике показывает вот именно это, и большего она не покажет. Все эти рекорды – нет, они не дутые. Но они показаны в совершенно неконкурентной среде. Не той среде, в которой "Зенит" собирается добиваться успеха и собирался всё новейшее время, за которое нынешняя команда, безусловно, слабейшая.
И дело в том, что эта оценка совершенно не изменится, даже если выяснится, что все судьи были кристально честны и мы все раздули страшную истерику вокруг несуществующей проблемы. Даже если все будут обожать "Зенит", а не ненавидеть, к чему всё больше и больше склоняется более или менее нейтральная публика, - сказал Уткин в видео своего YouTube-канала.
Уткин: худшего и слабейшего "Зенита" просто не бывало
Блогер Василий Уткин выразил отношение к успехам "Зенита", который стал чемпионом страны во второй раз подряд.
Фото: YouTube-канал "Василий Уткин"
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