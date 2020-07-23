Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки "Евро+" Дюков рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков в процессе доклада назвал сумму на 100 млрд меньше. Президент страны перебил докладчика.
- Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет? - спросил Путин.
Дюков ответил, что цифра, названная президентом, была правильной и извинился за оговорку.
Источник: Regnum
Путин подшутил над президентом РФС Дюковым
Президент РФС Александр Дюков, который также является генеральным директором "Газпром Нефти", оговорился во время доклада президенту страны Владимиру Путину.
Фото: dp.ru
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