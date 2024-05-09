Экс-футболист сборной России Марио Фернандес, выступающий в санкт-петербургском "Зените", может завершить профессиональную карьеру. Как сообщают "РИА Новости", игрок рассмотрит такую возможность после завершения текущего сезона.
Ранее стало известно, что Фернандес пропустит конец сезона из-за травмы. Таким образом, последним матчем в карьере бразильца может стать игра 1/8 финала Кубка России против "Динамо" (2:0).
Всего в текущем сезоне на счету Марио Фернандеса 12 матчей в составе "Зенита" в чемпионате России и 6 - в Кубке страны. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, а также бразильские "Интернасьонел", "Гремио" и "Сан-Каэтану".
Защитник "Зенита" Марио Фернандес может завершить карьеру в конце сезона
Бразильский латераль "Зенита" Марио Фернандес может объявить о завершении карьеры летом.
Фото: официальный сайт "Зенита"