- Считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба, ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.
Новый гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов озвучил цель - выход в Лигу чемпионов, это право по итогам чемпионата-2020/21 дают только первые два места. Мое мнение, что с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок - попадание в пятерку. А чтобы составить реальную конкуренцию "Зениту", "Локо", "Краснодару", ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков.
Если уйдет Жиго - двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь. Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора желтых карточек. Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Егор Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, еще бы взял еще одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон - неплохие ребята, но не те, кто делает разницу. Много проблем возникает на позиции правого защитника, ее также требуется усилить, - цитирует Аленичева СЭ.
Москвичи в заключительном матче сезона одержали победу над "Рубином". Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От победителя РПЛ, "Зенита" их отделило 33 балла, от зоны прямого вылета - 8 очков.
В Кубке России "Спартак" дошел до полуфинала, где проиграл "Зениту" - 1:2.
Аленичев высказался о работе Тедеско и указал на проблемные позиции в составе "Спартака"
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе наставника красно-белых Доменико Тедеско, а также рассказал, какие позиции стоит усилить.
Фото: ФК "Спартак"
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