Судья Николаев - о пенальти в финале КР: очевидный фол. Гапон заехал по ноге Малкому

Судья Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном кубковом матче между "Зенитом" и "Химками".
Фото: кадр из трансляции Матч ТВ
- Если бы все назначенные пенальти были такими очевидными, VAR не требовался бы. Финал был не самым сложным с точки зрения судейства. Москалёв очень уверенно провёл матч.

По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти, - цитирует Николаева Чемпионат.

В финальном кубковом матче "Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.

Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.

Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.


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Теги: Николаев Зенит Химки Кубок России
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