"Длина трансферного окна позволяет принимать определенные кадровые решения по ходу сезона. Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем", - цитирует гендиректора железнодорожников ТАСС.
Напомним, что накануне о завершении карьеры объявил полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев.
В прошлом чемпионате России "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Кикнадзе: "Локомотив" прорабатывает достаточное количество вариантов с новичками
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Локомотив"
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