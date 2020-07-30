"Кокорин в "Спартаке" - это хорошо. Хороший футболист никогда не помешает "Спартаку", тем более в такое непростое для команды время. На мой взгляд, чем больше хороших футболистов в "Спартаке", тем лучше. Я думаю, что это не такой уж одиозный переход, какой был, например, у Фигу из "Барселоны" в "Реал". Примут болельщики, не примут - всё зависит от Кокорина.
Кокорин по своим футбольным качествам, конечно, впишется в структуру Тедеско", - сказал Калиниченко для Телеграм-канала ДайударитЪ.
Ожидается, что 29-летний Кокорин сегодня подпишет контракт с красно-белыми на три года.
Вторую часть сезона 2019/20 Кокорин провел в аренде в "Сочи", за который отыграл 10 матчей и забил 7 мячей.
Калиниченко: переход Кокорина в "Спартак" не такой уж одиозный
Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в составе красно-белых.
Фото: ФК "Сочи"
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