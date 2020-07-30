Ранее сообщалось, что специалист из-за конфликта с Рибалтой может покинуть клуб.
"Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы "Зенита", который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком", - цитирует Рибалту "Р-Спорт".
"Зенит" под руководством Семака во второй раз подряд выиграл чемпионат России. Также в минувшем сезоне сине-бело-голубые одержали победу в Кубке России.
Для "Зенита" новый сезон начнется 7 августа матчем за Суперкубок России против "Локомотива".
Напомним, в мае Семак подписал с "Зенитом" новое двухлетнее соглашение.
Рибалта: конфликт с Семаком? Очередная глупая выдумка
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию о том, что у него конфликт с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
Фото: © ФК "Зенит"
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