- Насколько я знаю, у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор, - цитирует Газизова журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
Права на Александра Кокорина до 31 июля принадлежат "Зениту". Во второй половине минувшего сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за "Сочи". Кокорин провел 10 матчей в РПЛ и забил 7 мячей.
Вчера появилась информация, что форвард подписал контракт со "Спартаком" сроком на три года. По данным СМИ, зарплата игрока в московской команде составит около 3 миллионов евро за сезон.
"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Газизов: у Кокорина будет новый контракт. Я уверен, он сделает правильный выбор
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос, подписал ли нападающий Александр Кокорин соглашение с красно-белыми.
Фото: ТАСС
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