Семин - Фарфану: Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошёл

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В минувшем сезоне Фарфан провел два матча и забил один гол. 14 месяцев из-за травмы форвард на поле не появлялся.Фарфан выступал за московский клуб с 2017 года, перейдя из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Также перуанец выступал за "Альянса Лима", "ПСВ", "Шальке-04".