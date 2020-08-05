Фарфан выступал за московский клуб с 2017 года, перейдя из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Также перуанец выступал за "Альянса Лима", "ПСВ", "Шальке-04".
Семин - Фарфану: Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошёл
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем "инстаграме" обратился к нападающему Джефферсону Фарфану в связи с его уходом из клуба.
Фото: СЭ
В минувшем сезоне Фарфан провел два матча и забил один гол. 14 месяцев из-за травмы форвард на поле не появлялся.
Фарфан выступал за московский клуб с 2017 года, перейдя из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Также перуанец выступал за "Альянса Лима", "ПСВ", "Шальке-04".
Фарфан выступал за московский клуб с 2017 года, перейдя из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Также перуанец выступал за "Альянса Лима", "ПСВ", "Шальке-04".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!