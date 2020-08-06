"Тамбов" объявил о трансфере Панченко

Нападающий Кирилл Панченко стал игроком "Тамбова".
Фото: ФК "Динамо"
Контракт с 30-летним форвардом подписан на три года, но при условии, что клуб сохранит прописку в РПЛ.

Панченко в прошлом сезоне провел за "Динамо" 22 матча и забил 2 гола.

Ранее Панченко также защищал цвета ставропольского "Динамо", "Нижнего Новгорода", "Ставрополье-2009", "Мордовии", "Томи" и ЦСКА.

В минувшем сезоне РПЛ "Тамбов" занял 14-е место в турнирной таблице.

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Теги: Тамбов Российские трансферы Панченко
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