«Мне ничего об этом неизвестно. А то, что неофициально — я не комментирую», — заявил Медведев «СЭ».
Информация об этом ранее появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.
В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Медведев — о возможном сокращении финансирования клубов госкомпаниями: мне об этом ничего не известно
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном установлении потолка финансирования футбольных команд госкомпаниями.
Фото: ФК "Зенит"