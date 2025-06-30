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Медведев — о возможном сокращении финансирования клубов госкомпаниями: мне об этом ничего не известно

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном установлении потолка финансирования футбольных команд госкомпаниями.
Фото: ФК "Зенит"
«Мне ничего об этом неизвестно. А то, что неофициально — я не комментирую», — заявил Медведев «СЭ».

Информация об этом ранее появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

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