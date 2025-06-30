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Источник: Флорентин покинул "Оренбург" и стал игроком "Аргентинос Хуниорс"

Бывший полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин подписал соглашение с «Аргентинос Хуниорс».
Фото: ФК "Оренбург"
Габриэль Флорентин продолжит карьеру на родине. Как сообщает Mercado de Pases, экс-атакующий хавбек «Оренбурга» заключил контракт с «Аргентинос Хуниорс» до декабря 2029 года.

Футболист покинул российский клуб на правах свободного агента. За «Оренбург» провел 58 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 11 ассистов. Текущая рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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