По информации Telegram-канала Sport Baza Хорхе Карраскаль будет оштрафован московским «Динамо» на сумму, эквивалентную месячной зарплате — около 10 миллионов рублей. Причиной санкций стал несвоевременный приезд колумбийца на сборы: он не прибыл в расположение команды к 16 июня, как было запланировано.
По информации источника, если бы игрок задержался до начала июля, штраф составил бы уже около 20 миллионов.
Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Источник: Карраскаля оштрафуют на 10 млн рублей за опоздание на сборы "Динамо"
Полузащитник Хорхе Карраскаль пропустил начало сборов «Динамо» и понесёт финансовое наказание.
Фото: ФК "Динамо"