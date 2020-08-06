Терехов прокомментировал свой переход в "Сочи"

Защитник "Сочи" Сергей Терехов поделился первыми эмоциями после того, как присоединился к новой команде.
- Добрался хорошо. Встретили, разместили. Остается только работать. Хорошее настроение, позитивное. Рад, что присоединился к команде, постараюсь помочь добиться результата, - сказал футболист.
"Сочи" объявил об аренде 30-летнего игрока. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне РПЛ Терехов в составе "Оренбурга" провел 27 матчей.
В первом туре РПЛ "Сочи" на выезде сыграет с московским "Спартаком
". Матч состоится 9 августа и начнется в 20:00 мск.