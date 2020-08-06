- Не могу сказать, что ведем переговоры о продлении контракта, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления.
Из Европы есть несколько интересных вариантов. 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет, - цитирует Кикнадзе Sport24.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что россиянином активно интересуется "Милан". Рассматриваются варианты обмена Миранчука на полузащитника Диего Лаксальта, однако московский клуб склоняется к варианту с полноценной продажей Алексея.
Кикнадзе - о продаже Миранчука: прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о перспективах полузащитника команды Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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