"Дебют - лучше не придумаешь! Я только неделю в "Зените" и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок. Сложно себе представить что-то более замечательное для дебюта. Конечно, мне понравилось, как мы отметили победу", - сказал Ловрен.
В матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1
31-летний Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" этим летом. Хорват подписал контракт с петербургским клубом на три года.
Источник: "Матч ТВ"
Ловрен: дебют - лучше не придумаешь
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился своим мнением о матче за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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