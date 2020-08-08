Сёмин напомним о своём вкладе в успешное выступление клуба в минувшем сезоне.
Руководство "Локомотива" решило не продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул клуб 31 мая, а с 1 июня работать с командой начал Марко Николич. Именно он руководил "Локо" в заключительных матчах чемпионата.
"Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора", - цитирует Сёмина "Чемпионат".
Сёмин: меня не пригласили на вручение серебряных медалей "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин сообщил, что не был приглашён на церемонию вручения команде серебряных медалей чемпионата России.
Фото: Championat
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