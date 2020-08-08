ЦСКА побеждает без Влашича, Дзагоев забивает, но получает новую травму

Без Юрана нет вечеринки
Признаться, после такого симпатизировать подмосковному клубу было сложно. Но зато интерес вызывала работа Дмитрия Гунько на посту главного тренера «Химок». Совершенно неожиданно во главе клуба РПЛ появился человек, который толком не имел самостоятельного опыта работы в клубах такого уровня. Замещение вакантной должности в «Спартаке» тут не в счёт.
ЦСКА одерживает победу на «Арене Химки» благодаря голам Константина Кучаева и Алана Дзагоева в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2020
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? Финальная статистика встречи #ХимкиЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OjlIRYYWfJ
Конечно, по одному матчу делать выводы совсем рано и неправильно. Но в финале Кубка России «Химки» выглядели пободрее. В матче с ЦСКА подмосковный клуб не запомнился ровным счётом ничем.
Перфоманс фанатов "Химок"
Если бы в составе «Химок» нужно было выделить лучшего игрока матча, то выбор был бы явно сделан в пользу Брайана Идову. Бывший защитник «Локомотива» был самым заметным в составе «Химок». И завершил он матч с лучшими показателями среди защитников обоих клубов: 4 отбора, 6 перехватов, 3 выноса и 1 заблокированный удар. Похоже, что в лице Идову «Химки» получили очень качественное усиление.
Только вот в одиночку нейтрализовать атакующую мощь соперника Идову было сложно. «Химки» не смогли навязать оппоненту контригру, а ЦСКА вполне логично и справедливо фактически снял все вопросы уже в первом тайме. Уже на 18-й минуте Константин Кучаев здорово подстроился под отскок и пробил в дальний угол. А в концовке первого тайма Алан Дзагоев напомнил самого себя прошлых лет, великолепно разобравшись в штрафной соперника.
Гол и разочарование
Этот гол стал для Дзагоева первым с 3 марта 2018 года. Тогда полузащитник ЦСКА отличился в матче с «Уралом». Жаль, что радость от столь важного гола была совсем недолгой. В начале второго тайма Алан был вынужден покинуть поле. Хавбек ЦСКА попросил замену и захромал к бровке, держась за заднюю поверхность бедра. В минувшем сезоне Дзагоев принял участие лишь в 10 матчах ЦСКА. Остальные игры футболист пропустил из-за травм, которые в последние годы совсем замучили Алана.
Пока вердикт врачей неизвестен, но, зная «везучесть» Дзагоева, повреждение может быть серьёзным. И это вдвойне неприятно, учитывая, что ЦСКА приходится обходиться без Николы Влашича, которого болельщики признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
Хорват получил мышечное повреждение, из-за которого не смог принять участие в матче. Если в итоге он и Дзагоев не смогут выйти на поле в ближайшее время, то москвичам придётся совсем непросто.
Hola, Гайч!
В матче с «Химками» отсутствие Влашича не слишком сказалось. Подмосковный клуб ничем не удивил «армейцев», а серьёзных моментов у ворот Игоря Акинфеева было меньше, чем пальцев на одной руке. Лишь в одном из эпизодов Акинфеев действительно выручил, когда после рикошета отбил мяч в штангу.
В остальным «Химки» разочаровали. Несколько оживил игру команды выход на поле долговязого Конате, но этого было явно недостаточно. Если в матче за Кубок России «Химки» в концовке прижали «Зенит» к воротам, то здесь ЦСКА спокойно оборонялся, а в концовке даже мог довести счёт до крупного.
На 84-й минуте тренерский штаб ЦСКА выпустил на поле новичка команды Адольфо Гайча. И за свои пять – восемь минут форвард явно заинтриговал. Сперва он классным касанием подрезал мяч на ход партнёру, а затем после передачи Наира Тикнизяна замкнул прострел, угодив в перекладину. Понятно, что до выводов ещё далеко, но дебют Гайча получился весьма интригующим и обнадёживающим.
Гайч, добро пожаловать в @pfc_cska #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/PSA0ihTZ6S— Роман Шлуинский (@RomanShluinskij) August 8, 2020
Самого Гайча болельщики встретили очень тепло. Конечно, ему ещё нужно привыкать к игре ЦСКА, но, наконец, москвичи раскошелились на нападающего. Посмотрим, как он будет выглядеть в матчах с более серьёзными соперниками.
Чемпионат России
1 тур
"Химки" - ЦСКА 0:2
Голы: Кучаев, 18, Дзагоев, 82
Химки: Лантратов, Идову, Данилкин, Тихий, Кухарчук (Конате, 68), Трошечкин, Мартусевич, Боженов, Корян (Алиев, 46), Полярус, Дядюн
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Щенников, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Бийол, 83), Обляков (Гайч, 83), Марадишвили (Бистрович, 83), Дзагоев (Сигурдссон, 54), Чалов (Тикнизян, 64)