В первом туре "Уфа" будет принимать Краснодар".
"В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям. Многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем, как выдержим темп матча", - написал Евсеев в своём "инстаграме".
Новый сезон РПЛ стартовал сегодня, 8 августа. В матче первого тура ЦСКА в гостях обыграл "Химки" со счётом 2:0.
Евсеев: многое будет зависеть от того, насколько организованно "Уфа" сыграет с "Краснодаром"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о своих ожиданиях от матча первого тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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