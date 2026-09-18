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Силкин: не смешите - "Динамо" не будет бороться за чемпионство

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу над "Ростовом" (3:0).
Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров
"Динамо" – молодцы, играют строго в немецком стиле. Здорово бегут, прессингуют. В целом они ничего не дали создать "Ростову", но и сами особо многого не сделали. У них три удара и три гола. То, что они сейчас выиграли пять матчей подряд, это здорово, но за это медали не дают. Посмотрим, как они будут по весне играть. Я все равно не верю, что они будут бороться за чемпионство. Не смешите", – сказал Силкин.

После девяти туров московская команда с 19 очками занимает второе место в таблице чемпионата России.

Rusfootball.info

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