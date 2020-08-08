Встреча, проходившая в Саранске, закончилась со счётом 1:0 в пользу "Ростова". Единственный мяч в этой встрече забил Павел Мамаев.
"Сейчас оценивать игру не надо. У наших ворот не помню, чтобы было много опасных ударов. В обороне нормально сыграли, в атаке надо прибавлять. Доволен результатом, хочется поздравить ребят. Мы давно не выигрывали. Первая игра, был предстартовый, предсезонный мандраж. Но для первой игры это нормально", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
8 августа также состоялся ещё один матч РПЛ. ЦСКА в гостях обыграл "Химки" со счётом 2:0. Следующие встречи будут проходить в ближайшие дни.
Карпин: в матче с "Тамбовом" у игроков "Ростова" был предсезонный мандраж
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвёл итог матча первого тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: Sportbox
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