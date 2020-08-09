В "Инстаграме" появились многочисленные видео с вечеринки, на которой, помимо Игнатьева, присутствовали как минимум братья Миранчуки и Станислав Магкеев.
На одном из выложенных в интернет видео 21-летний Магкеев явно пребывает не в адекватном состоянии. Ролик вы можете посмотреть по этой ссылке, присутствует ненормативная лексика! (+18)
Вчера у "Локомотива" состоялась встреча с болельщиками. Из-за негативного течения разговора фанатов с гендиректором Василием Кикнадзе капитан команды Ведран Чорлука заявил, что команда покинет встречу и пойдет готовиться к следующему матчу, если у болельщиков не появятся к игрокам вопросы.
11 августа "Локомотив" в Казани встретится с "Рубином" в рамках первого тура чемпионата России.
В интернете появились видео с сильно пьяным игроком "Локомотива" Магкеевым
Футболисты "Локомотива" поучаствовали в вечеринке в честь дня рождения подруги защитника Владислава Игнатьева.
Фото: ФК "Локомотив"
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