"Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за судей, это прокомментировал. Почему так происходит? Каждый на своём месте будем делать все, чтобы это прекратилось. Будет бороться Леонид Арнольдович, я, болельщики", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Встреча между "Спартаком" и "Сочи" завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых по голу забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. "Сочи" оба гола забил с пенальти. Одиннадцатиметровые удары реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Владелец "Спартака" Федун по окончании встречи заявил о намерении снять клуб с чемпионата.
Во 2-м туре чемпионата России красно-белые должны встретиться с "Ахматом" (14 августа).
Газизов - о судействе: будем делать все, чтобы это прекратилось
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 1-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: Чемпионат
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