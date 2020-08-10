"Динамо" здорово реализовало план на гостевую игру с "Уралом", это поможет в Лиге Европы

Несмотря на отъезд сразу нескольких игроков основного состава, в матче первого тура игра «Динамо» в эффективности ничуть не потеряла. Москвичи здорово реализовали план на гостевой матч, дважды наказав соперника.
«Урал», лишившись основного опорника Петрюса Бумаля, выглядел откровенно посредственно. Екатеринбуржцам не хватало выдумки впереди, а контратаки соперника просто некому было перекусывать.
Лишь в начале встречи екатеринбуржцы сумели побеспокоить голкипера «Динамо» Антона Шунина. В дебюте мог отличиться Араторе, но не попал в нижний угол ворот соперника. После этого «Динамо» полностью контролировало ход матча. «Урал» владел мячом, пытался атаковать, но натыкался на стену и нарывался на контратаки. Именно они в итоге и решили исход матча.
Уже на девятой минуте счёт должен был открыть Себастьян Шиманьски, который не смог поразить ворота с трёх попыток. Сейв защитника Аугустиняка достоин попадания в топ-моменты сезона. «Урал» из случившегося так и не извлёк урока. Екатеринбуржцы с упорством оголяли тылы, чем и пользовались динамовцы. И в концовке тайма гости подкараулили свой шанс. Теперь уже Клинтон Н’Жи умчал к чужим воротам и хлёстко пробил в дальний угол. Как показалось, Годзюр немного потерял ворота, но удар у Н’Жи, конечно, был превосходным.
В начале второго тайма «Динамо» добило соперника. И вновь всё началось с образцовой контратаки. Снова Н’Жие убежал к чужим воротам, но теперь Годзюр уже спас свою команду, отбив мяч на угловой. Впрочем, угловой привёл к голу Сильвестра Игбуна, отлично сыгравшего головой.
Идеи тренера Иванова
У «Урала» оставалось ещё около 30 минут, чтобы спасти эту игру. Но в оставшиеся полчаса екатеринбуржцы не придумали ровным счётом ничего. Немного игру хозяев оживил выход Давида Караева, который так и не пригодился ЦСКА. Форвард из ПФЛ явно вышел с желанием. Он смело шёл в дриблинг, вёл за собой партнёров по команде и вполне мог забить, но не попал в дальний угол в одной из атак.
? Ключевые цифры первой половины встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 10, 2020
? Смотрите продолжение матча #УралДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
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В то же время конструктива от «Урала» болельщики так и не дождались. И как тут не вспомнить резонансное увольнение Дмитрия Парфёнова в концовке сезона. «Урал» стал заложником амбиций президента команды Григория Иванова. Екатеринбуржцы так и не нашли себе нового тренера: никому не хочется мириться с беспардонным вмешательством президента. А Юрий Матвеев, ставший главным тренером, так и остался загадкой, такой технической фигурой.
Конечно, по одному матчу делать выводы не стоит. Но после столь блеклой и безинициативной игры трудно не понастольгировать по Парфенову. Тренерский гений Иванова – Матвеева пока оценивать очень сложно.
Готовность к еврокубкам
Что касается «Динамо», то москвичи приятно удивили зрелым контратакующим футболом. И такая игра команде обязательно пригодится в Лиге Европы. Понятно, что москвичам нужно готовиться к тяжёлым матчам, особенно, если они пройдут в групповой этап.
«Динамо», наконец, сыграло в яркий контрактакующий футбол. При 37% владения мячом «Динамо» полностью переиграло соперника. «Урал» за всю игру нанёс лишь два удара в створ ворот. А опасных моментов у ворот гостей и вовсе было меньше, чем пальцев на одной руке.
Главный вопрос — как будет выглядеть «Динамо» в матче с более интересным и разнообразным соперником, чем столь блеклый «Урал»?
Чемпионат России. 1-й тур
"Урал" - "Динамо" - 0:2
Голы: Н'Жье, 38, Игбун, 60
"Урал": Годзюр, Герасимов, Ароян, Кулаков, Калинин, Егорычев (Шаболин, 78), Аугустыняк, Араторе, Бикфалви, Бавин (Емельянов, 62), Панюков (Караев, 70).
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Ордец, Фомин, Каборе, Шиманьски (Филипп, 71), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Н'Жье (Слепов, 89).
Предупреждения: Егорычев, 22, Паршивлюк, 46, Филипп, 72, Ароян, 78, Слепов, 90+1, Араторе, 90+3.