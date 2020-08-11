По информации СМИ, аренда продлится до конца текущего сезона. При этом "Спартак" будет продолжать платить Ломовицкому зарплату.
В прошлом сезоне Ломовицкий выступал за тульский "Арсенал". Игрок провёл в рамках РПЛ 24 матча, забил два гола, один из которых с пенальти, и заработал 8 предупреждений.
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина
Ломовицкий уйдёт в аренду в "Химки". "Спартак" продолжит платить ему зарплату
Полузащитник красно-белых проведёт начавшийся сезон в подмосковных "Химках".
Фото: soccer
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