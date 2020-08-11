Напомним, что рефери любительского турнира принял решение удалить Романа Широкова с поля за мат. Игрок был недоволен неназначением пенальти в ворота соперника.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Ранее стало известно, что Широков был отстранён от работы в эфире "Матч ТВ".
"Надеюсь, что Роман возместит причиненный судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну а отстранение от эфиров "Матч ТВ" — неизбежное последствие такого проступка", - написала Канделаки в телеграме.
Канделаки прокомментировала избиение Широковым арбитра любительского турнира
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала конфликт, который случился на любительском футбольном турнире.
Фото: hellomagazine
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