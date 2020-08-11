Газизов отреагировал на слухи о возможном уходе Тедеско

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы с Тедеско находимся в одной лодке. "Спартак" не рассматривает замены тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в поединке с "Сочи", - сказал Газизов.

Напомним, что в первом туре РПЛ "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" - 2:2. Московская команда выигрывала по ходу игры со счетом 2:0, однако арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака".

В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско занял 7-е место и не попал в еврокубки.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Спартак Газизов Тедеско
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