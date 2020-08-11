Слуцкий: решение одно - дисквалифицировать Иванова пожизненно

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий призвал навсегда отстранить от судейства арбитра матча его команды с "Локомотивом" (0:2) Сергея Иванова.
Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
Слуцкий рассказал, что спросил мнение об эпизоде у известного голландского арбитра Бьорна Кюйперса, которого он считает одним из лучших в мире. По словам тренера, Кюйперс ответил, что за столкновение Ивана Игнатьева и Гильерме нужно было назначать пенальти и давать желтую карточку вратарю "Локомотива".

"Кто лучше разбирается, Кюйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует — Гвардиола или я?

Либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации либо предвзятые судить не имеют права" - цитирует Слуцкого "СЭ".

Арбитр Сергей Иванов после перерыва матча удалил Слуцкого за споры.

Также Слуцкий рассказал, что глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не смог ответить на его вопрос, был пенальти или нет.

Слуцкий: Кашшаи не смог ответить, пенальти это или нет. Что это за ответ?!

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Теги: Слуцкий Рубин Иванов
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